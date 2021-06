Les Diables auront une pensée pour Eriksen : "Ce sera une célébration maintenant qu'il est hors de danger"

Danemark-Belgique sera un moment d'émotion à Copenhague, avec un hommage prévu envers Christian Eriksen. Romelu Lukaku était présent en conférence de presse à la veille du match ; lui et Roberto Martinez ont évoqué la situation.

Romelu Lukaku, ami proche de Christian Eriksen, espérait avoir l'occasion de rencontrer son équipier en club, le Danois étant hospitalisé après son arrêt cardiaque samedi dernier face à la Finlande. "J'en ai parlé avec le coach, oui", confirme-t-il. "Mais je l'ai de toute façon déjà contacté par WhatsApp et pour le moment, le plus important est qu'il soit au calme, en famille".

Ce jeudi, à la 10e minute, le public de Copenhague rendra hommage à son n°10 par une salve d'applaudissements, que devraient également respecter les joueurs. "Je pense en effet que ce serait la chose la plus normale à faire de s'arrêter de jouer également pour applaudir", estime Lukaku, qui ne veut cependant pas que les Diables perdent leur concentration : "Il y a un match à gagner et les deux équipes le savent, donc le focus devra immédiatement repasser sur la rencontre. On veut la victoire".

© photonews

Les Diables auront une attention pour Eriksen

Comme les Finlandais ce mercredi face à la Russie, les Belges devraient montrer leur soutien à Eriksen d'une façon ou d'une autre. "Oui, il est prévu que quelque chose se fasse", a confirmé Roberto Martinez, qui veut voir le positif dans cette terrible histoire.

"Bien sûr, l'incertitude sur le moment était très pesante et difficile à vivre. Heureusement, c'est le soulagement qui l'a emporté. Et ce jeudi, ce sera une célébration", souligne Martinez. "Une célébration des gens qui ont permis d'éviter un drame, et du fait que Eriksen est désormais hors de danger. Le foot est moins beau sans lui sur le terrain et nous espérons qu'il pourra vite retrouver l'équipe danoise et l'Inter Milan".