José Mourinho explique pourquoi il a rejoint l'AS Roma

Licencié par Tottenham en avril, le technicien lusitanien n'a pas tardé à trouver un point de chute puisqu'il a rejoint le club romain pour prendre la succession de Paulo Fonseca.

José Mourinho a rapidement rejoint l'AS Roma et a même assuré ne pas avoir hésité à répondre favorablement aux sollicitations des dirigeants du club romain. "Ils m'ont contacté le jour même où j'ai été viré par Tottenham. La Roma me voulait beaucoup, ça a été instantané ou presque. Le matin, Tottenham m'a renvoyé et l'après-midi, la Roma m'a appelé. Ils m'ont voulu, ils m'ont fait ressentir à nouveau la passion du football qui existe en Italie et que je connais, surtout à Rome où ils n'ont pas gagné de trophée depuis 20 ans", a indiqué le Special One pour GQ.

"Les Friedkin, les nouveaux propriétaires, avec une approche professionnelle et humble, m'ont transmis leur enthousiasme pour ce challenge. Ils ont été vraiment objectifs, honnêtes et sincères avec moi, ils m'ont fait ressentir la passion pour ce travail. Ils m'ont impressionné par la façon dont ils m'ont abordé", a conclu Mourinho.