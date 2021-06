Avenatti, Oularé, Carcela... le Standard écarte ses indésirables

Avenatti, Oularé, Carcela et Sylvestre ne sont plus en odeur de sainteté du côté de Sclessin. Mbaye Leye et le Standard ne comptent plus sur eux.

L'heure est à la reprise au Standard. Demain, les Rouches retrouveront le chemin de l'entraînement collectif à partir de 10h. Mais plusieurs joueurs manqueront à l'appel. En effet, d'après les informations de Sudpresse, quatre éléments, dont le matricule 16 souhaiterait se séparer cet été, ne participeront pas à la séance. Dans cette liste d'indésirables, on retrouve : Felipe Avenatti, Joachim Carcela, Obbi Oularé et Eddy Sylvestre. Ces derniers ne reprendront l'entraînement que le 8 juillet prochain, en même temps que l'équipe espoir. Toutefois, l'Uruguayen sera bien présent au SL16 Football Campus ce lundi, pour travailler de manière individuelle. Peu ou pas utilisés par Mbaye Leye en 2020/2021, les joueurs concernés ne font pas non plus partie de ses plans pour la saison prochaine. En choisissant de les écarter, le Standard leur envoie un message clair : ils doivent trouver une porte de sortie cet été s'ils ne veulent pas (re)vivre une saison blanche en 2021/2022.