Granit Xhaka répond aux critiques

Jusqu'à présent auteur d'un Euro décevant, la Suisse a relevé la tête et empoché sa première victoire ce dimanche contre la Turquie (3-1).

Granit Xhaka (28 ans, 94 sélections et 12 buts) a fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec les critiques concernant les performances de son équipe. La Nati, qui possède 4 points au compteur, peut espérer se qualifier pour les huitièmes de finale parmi les meilleurs troisièmes.

"Les gens qui me connaissent et nous connaissent, ils savent à quel point nous sommes forts, surtout mentalement. Nous avons été beaucoup critiqués pour de petites choses qui, à mon avis, ne sont pas si importantes. Si les gens de l'extérieur ont l'impression que tout le monde doit commenter ça, alors très bien. Mais je peux vous garantir une chose : Cette équipe ne se brise pas à cause de ce genre de choses", a lâché le milieu de terrain d’Arsenal au micro de la SRF.

"Ce qui se passe à l'extérieur, nous ne pouvons pas l'influencer. Ce que nous pouvons influencer, c'est le caractère de cette équipe. Et nous l'avons prouvé aujourd'hui."

Les Suisses vont désormais suivre le dénouement des 5 groupes restants.