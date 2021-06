L'hommage d'Hazard à Sergio Ramos : "Pas pour rien qu'il est considéré comme le plus grand de l'histoire"

Sergio Ramos, légendaire capitaine du Real Madrid, a fait ses adieux au club. Eden Hazard, qui l'a côtoyé deux saisons, l'a salué.

Si la conférence de presse de ce dimanche devait tourner autour de Belgique-Finlande, à la demande expresse du responsable presse des Diables, et ne pas évoquer le Real Madrid, un sujet a cependant été amené et Hazard y a répondu : le départ de Sergio Ramos, qui a pris congé de la Maison Blanche dans une conférence de presse émouvante cette semaine.

"Je lui souhaite tout le meilleur", a déclaré Eden. "J'aurais aimé continuer avec lui à titre personnel. Malheureusement, j'ai été souvent blessé et je n'ai pas pu jouer autant avec lui que je l'aurais souhaité. Mais c'est un vrai leader, et il a encore de belles années devant lui". La destination de Ramos n'est pas encore connue. "Je crois qu'il peut encore jouer au plus haut niveau, marquer des buts. Ce n'est pas pour rien qu'il est considéré comme le plus grand défenseur de l'histoire. Je lui souhaite bonne route", conclut Hazard.