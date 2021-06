Un gazon brûlé à Séville pour les Diables Rouges ?

Roberto Martinez serait inquiet des conditions qui attendent la Belgique dimanche pour leur 8e de finale, à Séville.

Les Diables Rouges ont terminé premiers de leur groupe, ce qui les envoie au Stade de la Cartuja de Séville, qui accueille les matchs de l'Espagne durant cette phase de poules (il y a d'ailleurs une chance que la Roja soit l'adversaire de la Belgique en 8es). Et les conditions météorologiques ne sont pas clémentes : on annonce plus de 35 degrés en Andalousie pour le week-end, et d'après le Nieuwsblad, le terrain de la Cartuja pourrait être en mauvais état.

Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, aurait ainsi réclamé aux jardiniers du stade de couper l'herbe très court, plus court que prévu et que conseillé par l'UEFA. Le résultat : un gazon qui risque de brûler en cas de fortes chaleurs, et d'être en mauvais état suite à l'accumulation des rencontres. Dès le premier match, la pelouse était brûlée ; lors du second, des arrosages ont été nécessaires. L'Espagne affronte la Slovaquie ce mercredi et l'Union Belge serait déjà en contact avec l'UEFA afin de veiller à ce que le terrain soit bien entretenu et les conditions idéales d'ici à dimanche.