Wembley rempli à 75% pour les demis et la finale, a décidé l'UEFA !

Alors que des rumeurs évoquaient une délocalisation des demis et de la finale ailleurs qu'à Wembley, l'UEFA frappe fort pour démentir puisque l'enceinte londonienne pourrait bien être remplie ... à 75% de ses capacités !

Les conditions sanitaires inquiétaient, et Angela Merkel comme Mario Draghi avaient fait part de leur scepticisme à l'idée d'un "Final Four" se déroulant à Londres, mais l'UEFA n'en a cure : l'instance européenne dirigeante du football aurait ainsi trouvé un accord avec le gouvernement britannique pour que la capacité de Wembley pour les demi-finales et la finale soit portée à 75% de la capacité maximale, soit 60.000 personnes.

Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, déclare ainsi via un communiqué : "Ce tournoi a été une lueur d'espoir pour rassurer la population et lui signifier que nous revenons à une vie normale, et ce n'est qu'une étape de plus vers ce chemin. Je remercie le Premier Ministre et le gouvernement britannque pour leur dur labeur dans la finalisation de ces arrangements".

Les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se dérouleront respectivement les 6, 7 et 11 juin, et réuniront donc le public le plus nombreux depuis le début de la pandémie de coronavirus.