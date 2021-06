L'UEFA a pris la décision d'abandonner la règle "des buts à l'extérieur" lors des confrontations aller-retour en Ligue des Champions et en Europa League à partir de la saison 2021-2022. Pour rappel, il s'agit d'une véritable révolution pour l'UEFA avec la suppression d'une règle instaurée en 1965.

Une nouvelle officialisée ce jeudi dans un communiqué publié par l'instance européenne. "Le comité exécutif de l’UEFA a approuvé aujourd’hui la proposition de supprimer la règle dite 'des buts inscrits à l’extérieur' de toutes ses compétitions de club dès 2021/2022. En cas d'égalité, deux équipes seront départagées par une prolongation (et des tirs au but)", peut-on lire.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL