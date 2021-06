Peter Gulacsi amer : "Nous étions si près de réaliser quelque chose de spécial"

Malgré un très bon match face à l'Allemagne (2-2), la Hongrie a été éliminée de l'Euro ce mercredi.

Peter Gulacsi (31 ans, 40 sélections) était évidemment déçu à l'issue de la rencontre tant la Hongrie était proche de réaliser un exploit.

"Il est difficile de trouver les mots à chaud. Nous étions si près de réaliser quelque chose de spécial, et naturellement, je suis très amer. Nous étions sous pression, mais nous avons limité l'Allemagne à très peu d'occasions. Nous avons superbement réagi après leur première égalisation. Nous étions si près du but. Depuis le début, nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes plutôt que sur nos adversaires. Nous avons joué trois matchs serrés et je suis déçu que nous ne soyons pas allés au bout", a souligné le le gardien du RB Leipzig à l'issue de la partie.