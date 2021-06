Leonardo Bertone prolonge à Waasland-Beveren

La descente en D1B n'a pas refroidi le médian suisse, qui reste au Freethiel.

Leonardo Bertone a décidé de rester à Waalsand-Beveren. Le médian suisse a signé un nouveau contrat de deux ans et est donc engagé avec les Lions jusqu'au 30 juin 2023.

Formé aux Young Boys de Berne où il avait fait ses débuts professionnels, le médian de 27 ans était ensuite passé par Cincinatti et le FC Thun avant de rejoindre Waasland-Beveren en début de saison 2020-2021. La saison dernière, il a disputé 32 rencontres, inscrit un but et distillé deux assists.