Nacer Chadli forfait pour le Portugal!

Nacer Chadli avait manqué l'entraînement vendredi, mais Roberto Martinez s'était montré rassurant en conférence de presse, estimant que le Liégeois serait prêt pour le huitième de finale.

L'optimisme du sélectionneur est pourtant retombé. Le joueur de Basaksehir "pas suffisamment fit" n'a, en effet, pas pris l'avion pour Séville, où les Diables Rouges affronteront le Portugal. Roberto Martinez aura donc 24 Diables Rouges à sa disposition dimanche soir.

UPDATE: @NChadli didn't travel to Seville. He is not feeling well, couldn't train and is not match fit. #DEVILTIME #EURO2020