L'Italie se prépare à affronter les Diables: "Un match très difficile"

Les Azzuri savent depuis dimanche soir qu'ils affronteront les Diables Rouges en quart de finale et ils s'en méfient, mais ils sont aussi déterminés à franchir l'obstacle.

Belgique-Italie, ce sera l'affiche du deuxième quart de finale de l'Euro 2020, vendredi soir à Munich. Un match que les Italiens sont impatients de jouer. Mais ils s'attendent aussi à une adversité relevée. "Ce sera un match très difficile, contre une équipe avec beaucoup de qualités", a estimé Matteo Pessina, en conférence de presse.

Mais celui qui a marqué le deuxième but de la Squadra samedi soir contre l'Autriche sait aussi qu'il faudra passer par là pour avancer. "Si on veut aller au bout, il faut battre les plus forts", insiste-t-il. Le message est passé, les Italiens donneront tout ce qu'ils ont sur le terrain pour tenter de franchir l'obstacle belge.