Un défenseur de Malines va découvrir la Ligue 1

Après deux saisons passées à Malines, Issa Kaboré va découvrir le championnat de France. Il est envoyé à Troyes par Manchester City.

Nouvelle aventure pour Issa Kaboré. D'après les informations de L'Est Eclair, l'ancien défenseur de Malines serait tout proche de rejoindre Troyes. Le défenseur burkinabé était même présent sur les terrains d'entraînement ce lundi, pour la reprise de l'Estac. Toutefois, le transfert n'a pas encore été officialisé par le club promu.

Pour rappel, Issa Kaboré n'appartient plus à Malines depuis l'été dernier. Après un exercice 2019/2020 abouti sous les couleurs des Sangs et Or, le joueur de 20 ans s'est engagé avec Manchester City en juillet 2020. Il était ensuite retourné chez les Kakkers pour disputer la saison 2020/2021 en D1A, sous la forme d'un prêt.

L'arrivée de Kaboré à Troyes s'effectue dans le cadre d'un partenariat. En effet, à l'instar de plusieurs autres clubs à travers l'Europe (dont Lommel en Belgique), Troyes fait partie du City Football Group. Sacré champion de Ligue 2 la saison dernière, l'Estac s'apprête à retrouver l'élite du football français en 2021/2022.