Pelé adresse des mots de réconfort à Kylian Mbappé

Pelé a adressé via Twitter quelques mots de réconfort à l'adresse d'un joueur qu'il n'a jamais caché apprécier et a même déjà rencontré : Kylian Mbappé, qui a manqué le tir au but décisif ce lundi face à la Suisse. "Garde la tête haute, Kylian ! Demain est le début d'un nouveau voyage", lance le triple champion du monde brésilien.

Keep your head up, Kylian! Tomorrow is the first day of a new journey, @KMbappe.