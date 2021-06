Euro 2020 : Courtois, Vermaelen, Xhaka... voici notre équipe type des huitièmes de finale

Les huitièmes de finale de l'Euro ont été riches en émotions et en rebondissements. Découvrez notre équipe type.

Hier, les huitièmes de finale de l'Euro se sont achevés par la qualification de l'Ukraine, aux dépens de la Suède. C'est donc l'occasion de revenir sur le premier tour de la phase à élimination directe en vous présentant notre équipe type. Découvrez les onze joueurs sélectionnés par notre rédaction, dans un schéma de jeu en 4-3-3.

Gardien : Courtois en dernier rempart

Face au Portugal, le gardien belge a mis tout le monde d'accord. Auteur de quatre arrêts décisifs sur l'ensemble de la rencontre (WhoScored), le Diable Rouge est parvenu à garder sa cage inviolée. Bien que son équipe ait été dominée durant la majeur partie de la rencontre, il a brillamment repoussé les assauts de la Seleçao.

Défenseurs : Vermaelen pour rassurer, Zinchenko pour marquer

Après avoir commencé le tournoi sur la touche, Thomas Vermaelen a gagné sa place dans le onze de base, que ce soit dans le nôtre ou dans celui de Martinez. L'ancien Gunner a justifié la confiance de l'entraîneur espagnol contre le Portugal. Harry Maguire semble le mieux placé pour accompagner le Belge en défense centrale. Hier, le défenseur mancunien a écoeuré les attaquants allemands.

Sur les côtés, Joakim Maehle et Oleksandr Zinchenko sont de redoutables contre-attaquants. Les deux joueurs, qui ont plutôt l'habitude d'évoluer dans un rôle de piston, ont trouvé la faille cette semaine, respectivement contre le Pays de Galles et la Suède. Leur contribution offensive est la bienvenue dans notre équipe.

Milieux de terrain : les bourreaux des Pays-Bas et de la France réunis

Dans le coeur du jeu, Granit Xhaka assure l'équilibre de notre onze, comme il l'a si bien fait contre la France lundi. Positionnés un cran plus haut, Tomas Holes et Pedri sont capables de se projet vers l'avant. Le premier s'est d'ailleurs distingué contre les Pays-Bas, avec un but et une passe décisive.

Attaquants : trois joueurs, quatre buts

Notre trio d'attaque est composé de trois buteurs. Auteur de l'ouverture du score des Three Lions face à l'Allemagne, Raheem Sterling a été un danger permanent pour la Mannschaft. Sur le côté droit, Federico Chiesa a été précieux pour l'Italie face à l'Autriche. Alors que la Squadra Azzurra semblait en difficulté, l'ailier de la Juventus a débloqué le tableau d'affichage au début des prolongations (95ème minute).

Devant, deux joueurs peuvent prétendre à occuper la pointe de l'attaque. Pour sa première titularisation à l'Euro avec le Danemark, Kasper Dolberg a inscrit un doublé face aux Pays de Galles. Nous l'avons préféré à Haris Seferovic. Mais le Suisse a également trouvé le chemin des filets à deux reprises contre la France.