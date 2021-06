Voici l'arbitre de Belgique-Italie : un Slovène qui a arbitré Genk-Liverpool ... et a déjà été arrêté par erreur

L'UEFA a désigné l'arbitre du quart de finale entre la Belgique et l'Italie : Slavko Vincic. Les Belges ont déjà fait sa connaissance la saison passée, quand il a dirigé Genk-Liverpool.

Slavko Vincic (41 ans) était l'adjoint de Damir Skomina lors de l'Euro 2012, et est depuis devenu arbitre international à part entière. Il dirige des matchs européens en Europa League et Ligue des Champions chaque saison et a même déjà arbitré Genk, face à Liverpool. Un arbitre d'expérience, donc, mais également un peu malchanceux.

En mai 2020, Vincic est en effet ... arrêté à tort en Bosnie-Herzégovine dans le cadre d'une enquête pour un trafic de drogue et un réseaux de proxénétisme ; le Slovène est rapidement relaxé et le parquet le blanchit, l'arbitre ayant été présent au mauvais endroit au mauvais moment. Espérons qu'il soit plus heureux sifflet à la bouche ce vendredi !