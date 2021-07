Martin Hongla, d'Anvers à la Serie A?

Désireux de tenter sa chance dans un championnat plus huppé, le Camerounais peut compter sur l'intérêt d'un club de Serie A.

Martin Hongla va-t-il aller tenter sa chance en Italie? A 23 ans, le milieu de terrain camerounais peut en tout cas compter sur l'intérêt du Hellas Verone. Selon les informations du Laatste Nieuws, cela fait plusieurs semaines que le club italien discute avec la direction anversoise.

Passé avant ça par l'Espagne et l'Ukraine, Martin Hongla était arrivé à Anvers en début d'exercice 2019-2020. Et il a rapidement fait ses preuves avec le Great Old. En deux saisons, il s'est imposé comme un cadre de l'effectif anversois et a inscrit 5 buts et distillé 3 assists en 58 matchs. Suffisant pour séduire le Hellas Verone, reste à voir si les deux clubs trouveront un terrain d'entente pour valider son transfert.