Vanheusden: reviendra ou reviendra pas?

Le désormais Diable Rouge est à un tournant de sa carrière. De retour par la case "Inter", de quoi sera fait son futur?

La saison de Zinho Vanheusden n'est pas commune. Après un excellent début d'exercice, le défenseur de 21 ans s'est gravement blessé au genou avant de travailler comme jamais, dans l'ombre, pour revenir en fin de saison.

Ce travail a été récompensé, non seulement par quelques minutes de temps de jeu avec les Rouches, mais il a surtout été appelé par Roberto Martinez pour faire la préparation de l'Euro avec les Diables Rouges.

Ce n'était un secret pour personne, après deux saisons en bord de Meuse le défenseur devait retourner à l'Inter, opération qui a été effectuée il y a quelques jours. Mais de quoi sera fait son futur?

Tout d'abord, il va effectuer la préparation avec le champion d'Italie, sous les yeux du nouveau coach Simone Inzaghi. Il aura l'occasion de lui montrer son talent avant qu'une décision soit prise à son sujet. Il y a trois possibilités.

La première, que certains oublient, c'est qu'il pourrait convaincre son coach et rester à l'Inter. Derrière Skriniar, Bastoni et De Vrij, il y a de la place pour le jeune Zinho et la saison sera longue pour le club.

La deuxième, c'est un nouveau prêt au Standard, ce que les Liégeois espèrent. Enfin, la troisième c'est un prêt dans un club de Serie A et il y a déjà un prétendant: Sassuolo. L'Inter, selon nos informations, voudrait plutôt donner à Vanheusden une expérience en Serie A plutôt qu'en Jupiler Pro League.

Les prochaines semaines seront donc décisives pour le défenseur central, qui a aussi certainement dans un coin de la tête les prochains rendez-vous des Diables Rouges.