Navas: quand l'idée d'un départ fait son chemin

L'arrivée de Donnarumma ne fait évidemment pas plaisir à tout le monde au PSG.

Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos… Le Paris Saint-Germain réalise un début de mercato estival alléchant ! Dans quelques jours, le club de la capitale annoncera aussi la signature de Gianluigi Donnarumma. L’arrivée du gardien italien, en fin de contrat avec le Milan AC, est bouclée et sera officialisée après l’Euro, dont il disputera la finale avec la Squadra Azzurra dimanche.

Keylor Navas (34 ans, 45 matchs toutes compétitions pour la saison 2020-2021) va donc voir débarquer un concurrent de taille dans la capitale. Non sans un certain agacement. Dans son édition du jour, L’Equipe raconte que le Costaricien aurait été "furieux" en apprenant que le Paris SG s’apprêtait à recruter l'Italien. Citant certaines sources, le journal indique que le "Tico", sous contrat jusqu’en 2023, aurait même "songé à un départ" cet été.

Il faut dire que la nouvelle a certainement rappelé à Navas ce qu’il avait vécu au Real Madrid en 2018 avec l’arrivée de Thibaut Courtois. Le Belge, qui était plus bankable et représentait l’avenir, avait été choisi par la direction madrilène comme numéro 1. Les dés étaient pipés et le Costaricien avait finalement rejoint Paris l'été suivant, où il n'a jamais déçu. Mais l'histoire semble donc se répéter. Même si, cette fois, l'entraîneur Mauricio Pochettino sera seul décisionnaire de la hiérarchie à ce poste, précise L'Equipe.