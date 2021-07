Mbaye Leye : "Les renforts vont arriver"

Ce samedi après-midi, le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre le KV Malines (2-2) lors de sa cinquième joute amicale.

Le Standard de Liège poursuit sa préparation estivale. Après le nul concédé contre Lens mercredi (1-1), les Rouches ont partagé l'enjeu contre Malines (2-2) ce week-end. "Nous encaissons encore une fois rapidement sur des erreurs, une chose à corriger évidemment. Mais dans la manière de construire, c'est fort bien et il faut continuer de la sorte. Nous parvenons à bien nous adapter et en deuxième période, nous avons eu les possibilités de l'emporter. Les occasions étaient là et c'est bon signe. Je suis satisfait dans l'ensemble par ce que j'ai vu", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le T1 du matricule 16 avait opté pour un 4-4-2 d'entrée de jeu avant de passer à une défense à trois après la pause. "Étant donné que j'ai plusieurs attaquants comme Joao Klauss, Jackson Muleka et Dennis Dragus, j'essaie de trouver la solution. Nous avons planché sur le 4-4-2 depuis deux jours seulement, et nous aurions pu garder le zéro. Donc c'est satisfaisant. En seconde période, afin d'avoir une meilleure assise défensive, je suis revenu à notre système de base avec une défense à trois. Nous l'avons travaillé plus longuement et nous sommes à l'aise comme nous avons pu le voir en seconde période", a souligné le technicien sénégalais.

"Amener du sang neuf dans le groupe sera important"

Pour l'instant, le Standard de Liège n'a enregistré aucune arrivée. L'entraîneur principal des Liégeois attend des renforts bien précis. "Pas en défense, les jeunes démontrent de belles choses. Il faudra se concentrer sur le milieu de terrain car notre système de jeu demande beaucoup d'efforts et il nous manque un détonateur en attaque. Amener du sang neuf dans le groupe sera important. Des transferts entrants avant Genk ? Nous verrons, mais il ne faut pas se tracasser, les renforts vont arriver. Nous prenons notre temps afin de ne pas commettre d'erreurs. Nous faisons le maximum pour améliorer notre groupe", a conclu Mbaye Leye.