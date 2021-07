🎥 Pas de surprise pour LE but de l'Euro 2020 !

L'Euro 2020 a révélé le but désigné goal du tournoi par le public, et il n'y a pas vraiment de surprise à ce sujet !

Le but de l'Euro 2020 a été inscrit dès la phase de poules : il s'agit, sans grande surprise, de l'incroyable lob du milieu de terrain signé Patrik Schick pour la République Tchèque face à l'Ecosse. Un but fantastique qui a récolté environ 800.000 votes depuis l'ouverture du scrutin au public. Le but de Kevin De Bruyne face au Danemark, également nominé, n'a rien pu faire !