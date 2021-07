Gianluigi Donnarumma dit au revoir à Milan : "Il faut parfois choisir le changement"

Gianluigi Donnarumma quitte l'AC Milan pour le PSG. Fraîchement couronné champion d'Europe, il a fait ses adieux aux Rossoneri sur Instagram.

Gianluigi Donnarumma (22 ans) a publié un long texte via Instagram afin de faire ses adieux aux tifosi de l'AC Milan, lui qui va rejoindre le Paris Saint-Germain (l'officialisation ne devrait plus tarder). "Pendant 8 ans, j'ai porté le maillot de l'AC Milan avec fierté. "Nous nous sommes battus, nous avons souffert, pleuré, gagné et connu beaucoup de joie avec mes équipiers, mes entraîneurs (...) ainsi que nos supporters, qui font partie de la famille du club depuis des années".

"Le moment est venu de dire au revoir. C'est un choix difficile et un post ne suffit pas pour l'expliquer. Peut-être même qu'il est impossible de l'expliquer, car les sentiments les plus forts ne peuvent pas être décrits par des mots", continue Donnarumma. "Je peux seulement dire qu'il est parfois bon de décider de changer, d'affronter divers défis, de grandir. Tous les Rossoneri que j'ai rencontrés, de mon premier à mon dernier jour, feront partie intégrante de mon parcours de vie".