Un joueur de Leeds affole Liverpool

Il vient de Ligue 1 et a réussi sa première saison à Leeds.

Afin de booster ses ailes et d’apporter une nouvelle concurrence à Diogo Jota, Sadio Mané et Mohamed Salah, l’entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a manifesté un intérêt pour le talent de Leeds, Raphinha (24 ans, 30 matchs et 6 buts en Premier League avec Leeds United pour la saison 2020-2021), nous apprend le quotidien Daily Express.

Le Brésilien, brillant avec les Peacocks lors du dernier exercice après avoir déjà montré de belles choses avec Rennes par le passé, figurerait en haut de la liste des recrues souhaitées par Klopp et ne resterait pas insensible devant l’intérêt des Reds. Forcément, avec la présence de Manchester United sur le dossier, Leeds va tenter de faire grimper les enchères. Mais a priori, Liverpool pourrait obtenir une signature de Raphinha pour un chèque compris entre 35 et 40 millions d’euros.