Le capitaine de Genk est clair : "Faire mieux que la saison passée" - le titre, donc ?

Le Racing Genk aborde cette saison avec de réelles ambitions : fini de viser l'Europe, cette fois, Bryan Heynen veut le titre.

Bryan Heynen, capitaine du Racing Genk, s'est exprimé avec ambition dans Het Belang van Limburg : "Ce n'est peut-être pas très "belge" ; mais si Genk veut rester un club du top, on doit avoir de plus grandes ambitions", déclare-t-il. "Nous avons deux semaines de préparation derrière nous et je constate que personne n'est part, que plusieurs joueurs sont arrivés pour nous renforcer. Nos postes sont tous doublés".

Bref : Genk doit viser le titre la saison prochaine. "Oui, un départ d'Onuachu est par exemple toujours possible, mais c'est calme pour le moment. Si personne ne part, il faut viser plus haut que la saison passée", affirme Heynen.