Gianluigi Buffon pas prêt de ranger ses gants : "Encore quatre ou cinq ans"

L'ancien gardien de la Juventus a rejoint Parme pour les deux prochaines saisons.

Arrivé à Parme 20 ans après son départ pour la Juventus, Gianluigi Buffon s'apprête à reprendre du service du haut de ses 43 ans. Avec un contrat qui court jusqu'en 2023, une chose est sûre : il n'est pas prêt à prendre sa retraite.

"J'ai la certitude de pouvoir bien faire pendant les quatre ou cinq prochaines années parce que je me sens bien et que j'ai acquis une expérience qui ne me fait pas douter de mes performances", a déclaré le gardien italien à Sky Italia.

L'ancien gardien de la Vieille Dame est donc prêt à tout donner pour un club avec lequel il a remporté l'ancienne Coupe de l'UEFA en 1999.