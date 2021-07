Un Français poussé vers la sortie au Bayern

Une bonne affaire sur le marché des transferts?

Sous contrat jusqu'en 2022, Corentin Tolisso (26 ans, 16 apparitions et 1 but en Bundesliga pour la saison 2020-2021) n'est pas certain de rester au Bayern Munich la saison prochaine. Le milieu bavarois a prévu de s'entretenir avec le nouvel entraîneur Julian Nagelsmann pour connaître ses plans.

Mais selon L'Equipe, ses dirigeants ont déjà pris la décision de le pousser vers la sortie. L'objectif, en plus d'éviter un départ libre l'année prochaine, serait de récolter environ 20 millions d'euros sur son transfert afin de les réinvestir au mercato.

Pour le moment, le prix réclamé refroidit la Juventus Turin et Naples, tous les deux intéressés par le Français qui souhaite augmenter son temps de jeu, au Bayern ou ailleurs.