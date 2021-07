La Gantoise pour rectifier le tir

À deux jours de la reprise du championnat, zoom sur l'une des déceptions de la saison dernière en Pro League: les Buffalos, qui espèrent faire oublier leur timide exercice 2020-2021.

Il y a un peu plus d'un an, Ivan De Witte, le président gantois, s'était montré particulièrement ambitieux. Les Buffalos voulaient s'ériger en rival numéro 1 de Bruges dans la course au titre. Des ambitions que la Gantoise a rapidement dû revoir à la baisse.

Trois changements d'entraîneur, une campagne européenne complètement manquée (0 sur 18 en Europa League) et un départ catastrophique en championnat plus tard, c'est finalement Hein Vanhaezebrouck qui a remis de l'ordre dans la maison gantoise.

Les Buffalos ont accroché et remporté les playoffs 2 et peuvent donc espérer se qualifier pour les poules de la Conference League. Mais La Gantoise en veut évidemment plus et la mission de HVH sera de ramener les Buffalos dans les hautes sphères du football belge cette saison.

Le mercato

Niklas Dorsch, Tim Kleindienst, Igor Platsun, Dino Arslangic ou encore Giorgi Kvilitaia ont notamment quitté la Gantoise cet été, mais le mercato sortant n'est pas encore terminé. Les Buffalos devraient encore enregistrer au moins le départ de Roman Yaremchuk, qui avait déjà réclamé un bon de sortie l'an dernier.

Mais Gand s'est déjà montré très actif dans le sens des arrivées. Gianni Bruno, Julien De Sart et Andrew Hjulsager sont les connaissances de Pro League qui ont rejoint les rangs, le défenseur kenyan Joseph Okumu, l'attaquant ivoirien Vakoun Issouf Bayo et le latéral gauche franco-ivoirien Christopher Operi sont les autres recrues d'un mercato qui n'est probablement pas encore terminé.

Les ambitions

Contrairement à la saison dernière, Ivan De Witte s'est montré moins concret au moment d'évoquer ses ambitions pour la saison à venir. "Je n'annoncerai plus d'objectif chiffré, mais nous allons jouer une bonne saison", insistait-il en juin dernier pour Het Nieuwsblad.

Les playoffs 1 seront sans doute l'objectif majeur des Buffalos. Avec la Conference League? Les Gantois entameront leur parcours européen dès jeudi, contre Valarenga, avant d'ouvrir leur championnat, à Saint-Trond, dimanche soir.