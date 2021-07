🎥 Ligue des Champions: le PSV s'impose largement, l'Olympiacos devra s'accrocher

Ce mercredi soir marquait la suite des matches aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Très tôt dans la soirée, Malmö s'est imposé à domicile contre HJK alors que l'Etoile Rouge de Belgrade s'est incliné en déplacement à Kairat Almaty (le champion du Kazakhstan). Les deux matches se sont terminés sur le score de 2-1.

Dans la soirée, un gros choc éclipsait les autres rencontre: le match entre le PSV et le Galatsaray. Si Verbessen était titulaire du côté des Néerlandais, on retrouvait Luyindama et Oztürk au Gala. Dès la deuxième minute, et à la suite d'une grosse erreur de Muslera, Zahavi ouvre le score avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu. Juste avant la pause, Emre Kilinç réduit le score de la tête mais Mario Götze redonne deux buts d'avance au PSV à l'heure de jeu (3-1). La fin de match tourne au calvaire pour les Turcs: un nouveau but, son troisième, de Zahavi corse les chiffres avant que Muslera ne se troue encore sur une tête de Götze (5-1).

Ptain Muslera, t'a pas le droit de faire ça, pas après une telle carrière et autant d'expérience. pic.twitter.com/m3mqHX4B4m — Navid 🇮🇷 (🗣 🇫🇷) (@RegardSurSport) July 21, 2021

Dans la dernière rencontre du soir; l'Olympiakos s'est imposé à domicile sur le score de 1-0, un but marqué par Mady Camara, qui a ensuite été expulsé. Avec ce score de 1-0, les Grecs devront batailler au retour sur la pelouse du Neftchi Baku.