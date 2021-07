Wouter Vrancken : "Nos adversaires nous regarderont différemment cette saison"

Le Kavé débute la nouvelle saison avec un choc dimanche à domicile contre l'Antwerp.

Malines devra faire sans Igor de Camargo, opéré du genou ce matin.

Wouter Vrancken a de nombreuses options pour le remplacer cette saison, avec un point fort au niveau de son attaque : "Igor sera absent pendant environ quatre semaines. Mais Druijf, Cuypers Engvall, Mrabti, Hairemans et Kaya sont tous en forme. C'est dommage que Storm ne soit pas encore à 100 %. Je n'ai jamais commencé une saison avec un tel luxe offensif", a déclaré Wouter Vrancken dans Het Laatste Nieuws.

En dehors de De Camargo, Vrancken doit se passer de beaucoup d'autres joueurs blessés : Dassy (genou), Van Hoorenbeeck (mollet), Dailly (genou) et Van Damme (adducteurs) :"Van Damme a encore besoin de beaucoup de choses pour être en forme. Il doit encore prendre du volume. Nous allons essayer de le faire s'entraîner avec le groupe, car c'est plus agréable mentalement", poursuit le coach malinois.

Enfin, dimanche, quelques 5 000 supporters seront autorisés dans les gradins du stade : "Ce sera un ajustement pour nous de rejouer à nouveau devant un public. Mais tu n'es pas devenu footballeur pour jouer dans un stade vide. Nos supporters peuvent faire la différence et nous guider dans les moments difficiles. Il sera important d'être efficace le plus rapidement possible et de poursuivre sur notre lancée de la saison dernière. Nous serons davantage pris en compte cette saison, nos adversaires nous regarderont différemment. Ce ne sera pas plus facile. Mais je suis convaincu que nous pouvons faire une grande saison."