La Gantoise: deux nouvelles recrues qui se sont vite trouvées

Arrivés cet été, Andrew Hjulsager et Gianni Bruno ont rapidement trouvé leurs marques à Gand.

C'est ce dimanche que La Gantoise entame son championnat. Les Buffalos se déplacent à Saint-Trond pour ce qui sera le dernier match de la première journée de Pro League. Mais les Gantois ont déjà un match officiel dans les jambes.

Jeudi, ils ont largement dominé Valerenga au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Une rencontre qui a permis à Andrew Hjulsager et Gianni Bruno de soigner leurs automatismes. Les deux hommes ont d'ailleurs été impliqués sur le premier but: le second a profité d'un assist du premier pour ouvrir le score.

Le début d'une belle histoire entre les deux hommes? "Gianni est un joueur intelligent", estime le milieu de terrain danois pour le site officiel de son nouveau club. "On se trouve bien sur le terrain. Lors des matchs amicaux, ça marchait déjà pas mal. Espérons que ça continue comme ça." Dès ce soir au Stayen?