Des Zèbres, des Unionistes, des Pandas, un Rouche: notre équipe-type de la première journée

Une première journée de championnat avec des buts, du spectacle, des surprises et des nouveaux visages qui se sont mis en évidence, comme en témoignent notre première équipe-type de la saison.

Dans le but

Et c'est justement un (presque) nouveau visage qui prend place entre les perches de cette équipe-type. Abdul Nurudeen avait déjà disputé une rencontre de Pro League en début de saison dernière, il a eu droit à sa deuxième titularisation eupenoise dimanche après-midi et il a été grandiose. Il a longtemps permis à Eupen de créer la grosse surprise du week-end avant de se faire surprendre et de concéder l'égalisation après 13 minutes d'arrêts de jeu.

L'arrière-garde

Autre Panda très en vue sur la pelouse du Club de Bruges, Emmanuel Agbadou a disputé un match de titans contre les Blauw en Zwart, il prend logiquement place au cœur de notre défense. Sur les flancs, on retrouve Hugo Siquet, qui n'a pas compté ses efforts contre Genk et Joris Kayembe, excellent et buteur à Ostende, samedi soir.

L'entrejeu

Difficile de passer à côté de la prestation de Loïc Lapoussin qui a mis la défense du Sporting d'Anderlecht dans tous ses états au Parc Astrid, il s'installe dans notre entrejeu. A ses côtés, Christian Brüls est indiscutable, il a non seulement ratissé tous les ballons dans le milieu, mais il a aussi marqué le but du week-end contre la Gantoise. Et c'est Ryota Morioka, le métronome carolo, qui complète ce trio. Le Japonais a démontré contre le KVO qu'il était déjà très en jambes.

Devant

Sans surprise, on retrouve dans cette équipe les deux premiers meilleurs buteurs du championnat. Ferdy Druijf qui a permis à Malines de renverser l'Antwerp derrière les Casernes et Deniz Undav qui a montré les crocs pour sa première sortie en Pro League. Enfin, Teddy Chevalier a montré la voie au KVK contre Seraing, il complète ce onze du week-end.