Deux retours dans l'effectif du Club de Bruges

Double bonne nouvelle pour Philippe Clement, deux jours après une reprise décevante en championnat.

Deux jours après le partage contre Eupen, Philippe Clement récupère deux cadres. Hans Vanaken et Eduard Sobol avaient disputé l'Euro avec la Belgique et l'Ukraine, ils étaient en congé et ils ont manqué la Supercoupe et le premier match de championnat, ils ont repris l'entraînement avec les Blauw en Zwart ce mardi.

Deux joueurs qui avaient nettement contribué au titre conquis la saison dernière: Eduard Sobol avait disputé 30 matchs de championnat sur le flanc gauche brugeois (pour 2 buts et 5 assists), Hans Vanaken avait participé à 31 matchs de Pro League, inscrit 11 buts et distillé 7 assists.