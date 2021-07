Lucas Ribeiro Costa vers un prêt, mais rien n'est fait à Mouscron

Le jeune joueur du Sporting de Charleroi devrait être une nouvelle fois prêté par son club.

Comme nous vous le disions plus tôt cet été, Lucas Ribeiro Costa (22 ans) devrait, malgré une bonne préparation avec le Sporting Charleroi, être envoyé en prêt après avoir été écarté du groupe pour le début de saison. Le jeune brésilien, qui n'est même pas autorisé à jouer avec le groupe Espoirs, a encore un an de contrat mais devrait bien le passer loin du Mambourg.

Cependant, contrairement aux informations parues ce matin dans la presse, Ribeiro Costa n'est pas encore proche de rejoindre Mouscron. Si son agent était bien présent à ses côtés au Canonnier ce mercredi, c'était pour gérer un autre dossier et Ribeiro Costa ne faisait que l'accompagner. Charleroi et Mouscron discutent du cas de l'ailier, mais le dossier est actuellement gelé et n'est pas en passe d'être finalisé dans les jours à venir.