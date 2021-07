Officiel : Virton annonce l'arrivée de deux joueurs

Le club gaumais doit recréer un tout nouvel effectif depuis son retour en D1B et la direction mise sur des éléments qui connaissent le championnat belge.

C'est l'heure de la reconstruction pour l'Excelsior Virton. Autorisé à faire son retour en D1B après une longue bataille juridique, l'Excel doit reconstruire un tout nouvel effectif avant le début du championnat.

Les Gaumais viennent d'officialiser deux transferts avec les arrivées de Keres Masangu et de Din Sula. Le premier arrive en provenance du Beerschot où il n'a jamais vraiment réussi à s'imposer. Le second arrive libre après avoir honoré son contrat avec Waasland-Beveren. La saison dernière, il a pris part à six rencontres de Pro League pour un but marqué.

D'autres arrivées devraient être officialisées dans les heures et jours à venir.