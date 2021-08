Les Diables Rouges retrouveront le lieu de leur exploit brésilien le 8 septembre face à la Biélorussie

Biélorussie-Belgique ne se déroulera pas à Minsk, en raison de l'isolement diplomatique du gouvernement Lukachenko. Et ce sera l'occasion pour les Diables Rouges de ... retourner en Russie.

C'est devenu une tradition, un peu par hasard : depuis 2018 et la Coupe du Monde, les Diables Rouges n'ont plus cessé de revenir en Russie. En qualifications pour l'Euro 2020, à l'Euro 2020 (à trois reprises au stade de Saint-Pétersbourg), et désormais, en septembre prochain ... à Kazan, en qualifications pour le Mondial 2022. C'est ce que confirme désormais Het Laatste Nieuws.

Suite aux événements du 23 mai 2021, lors desquels le gouvernement d'Aleksander Lukachenko ordonnait le détournement d'un vol Ryanair reliant Athènes à Vilnius afin d'extrader un opposant politique, le Belarus est en effet isolé diplomatiquement, et l'UEFA a décidé de ne pas autoriser les matchs à domicile à Minsk pour l'équipe nationale biélorusse. Résultat : le match se déroulera sur terrain "neutre" ... à savoir, chez le voisin russe. Et alors que le stade de Saint-Pétersbourg était à nouveau envisagé, ce sera finalement à la Kazan Arena que la Belgique défiera la Biélorussie.

D'excellents souvenirs

Au delà de la localisation surprenante de ce match, à 1500 kilomètres de Minsk, la Kazan Arena rappellera bien sûr de superbes souvenirs aux Belges : c'est là que, le 6 juillet 2018, les Diables réalisaient le plus grand exploit de leur génération en éliminant le Brésil (2-1) pour se hisser en demi-finales du Mondial 2018. Le retour au Tatarstan est donc prévu pour le 8 septembre prochain, à huis-clos.