Joshua Zirkzee à Anderlecht : ce serait fait !

C'est la saga anderlechtoise de l'été : celle qui doit mener à l'arrivée d'un n°9 d'envergure pour remplacer Lukas Nmecha. Et elle semble arriver à son terme !

Comme nous le relayions il y a quelques jours, Joshua Zirkzee (20 ans) est de plus en plus proche de rejoindre le RSC Anderlecht, en prêt depuis le Bayern Munich. L'attaquant néerlandais avait quitté le groupe bavarois afin de discuter de son avenir, manquant le match amical face à Naples, et l'option la plus chaude était bien Anderlecht ; cette fois, selon Nicolo Schira, journaliste spécialisé dans le mercato, il s'agit tout simplement d'un "done deal" - Zirkzee sera bel et bien le remplaçant de Lukas Nmecha chez les Mauves.

La principale question qui taraudait les supporters était de savoir si oui ou non, le prêt inclurait une option d'achat (au contraire de celui de Lukas Nmecha). Les sources se sont longtemps contredites à ce sujet, et il semblait acquis que le Bayern et Anderlecht n'étaient pas tombés d'accord, mais Schira affirme désormais qu'une option d'achat existe bel et bien ; si c'est le cas, elle devrait être assez élevée, Joshua Zirkzee étant un grand talent d'ores et déjà évalué à 8 millions d'euros.