Record de précocité dans le football belge : ce grand talent signe son premier contrat professionnel... à 15 ans

Au Sporting de Charleroi, le jeune Bruxellois Rayan El Arfani a signé son tout premier contrat professionnel. Une signature historique : à seulement 15 ans, il devient le plus jeune joueur à avoir franchi ce cap dans l'histoire du club... et probablement du football belge.

Ce 27 juin restera gravé dans la mémoire de Rayan El Arfani et dans les archives du Sporting de Charleroi. Le jeune milieu bruxellois, véritable numéro 8 à l’ancienne – travailleur, créatif, infatigable – voit son contrat officiellement présenté, quelques jours après l’avoir signé le 18 juin, jour de ses 15 ans. Une première dans l’histoire du club, un cas rarissime dans le football belge, et un symbole fort pour toute une génération encore en formation.

De Jette à l'académie zébrée

Originaire de Jette, il a été repéré par Charleroi à l’âge de 9 ans alors qu’il évoluait au club de Bon Air. Il rejoint ensuite l’Académie zébrée, où il ne tarde pas à se faire remarquer. Vision du jeu, sens de l’anticipation, maturité étonnante pour son âge : il gravit les échelons, jusqu’à être surclassé dans les catégories supérieures. Un paradoxe qui en dit long sur son profil : Rayan est à la fois un “tard-mature” sur le plan physique… et déjà en avance sur le terrain. Preuve qu’au-delà des centimètres, c’est son intelligence de jeu et sa vista qui font la différence.

International belge U15 Future, il revient tout juste d’une longue blessure liée à un pic de croissance. Et c’est avec la détermination des plus grands qu’il reprend sa trajectoire, pour mieux signer ce contrat tant attendu. Signé le jour de ses 15 ans, présenté officiellement le 27 juin, ce contrat est à la fois une reconnaissance pour le joueur, un signal fort du club, et l’aboutissement de plusieurs années de travail.

C'est une première étape, et à partir d'aujourd'hui, le travail prend une autre dimension"

"Signer mon premier contrat le jour de mes 15 ans, c’est une grande fierté. Je repense à mes débuts à Jette, à mon arrivée au Sporting en U9… et je mesure le chemin parcouru. C’est une première étape vers le monde pro, et à partir d’aujourd’hui, le travail prend une autre dimension. Je sais qu’il y aura plus d’attention sur moi, plus d’attentes aussi, mais ça me motive encore plus à rester concentré et à continuer de progresser", a déclaré le jeune médian.

Un record de précocité en Belgique

Signer professionnel le jour de ses 15 ans : on ne peut pas faire plus tôt. La Belgique fait partie des très rares pays européens où cela est autorisé – dans la plupart des autres, il faut attendre l’âge de 16 ans. En réalisant cet exploit, Rayan entre dans une catégorie extrêmement restreinte, voire unique.

Ce contrat est plus qu’un cap symbolique : c’est une première historique pour le Sporting de Charleroi, et une nouvelle preuve du talent brut formé au sein de son académie. Pour le jeune Bruxellois, ce n’est qu’un début… mais déjà, une page de l’histoire du football belge s’écrit en lettres noires et blanches.