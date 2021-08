Kompany ne mésestime pas Laç : "Ils se battent l'un pour l'autre comme des frères"

Vincent Kompany a donné la première conférence de presse européenne de sa carrière d'entraîneur ce mercredi soir en Albanie.

S'imaginait-il que ses débuts européens se passeraient en Albanie, face à un club méconnu comme le KF Laçi, dont le stade habituel n'est même pas homologué par l'UEFA, dans une compétition fraîchement créée et qui s'annonce peu prestigieuse ? Peut-être pas, mais Vincent Kompany avait le sourire ce mercredi, relate nos confrères de Het Laatste Nieuws présents sur place.

Le coach du RSCA a notamment évoqué l'adversaire de ce jeudi en des termes élogieux : "C'est une équipe dans laquelle les joueurs se battent les uns pour les autres comme des frères. Ils sont là grâce à ça et ça ne changera pas, on sait qu'ils auront un bloc bas durant 180 minutes", reconnaît Kompany. "Ils tenteront de fonctionner par contres. Ce genre d'équipe n'est pas facile à bouger mais une fois que vous trouvez l'ouverture, c'est difficile de revenir".

Et si ce n'est qu'un match de qualification, le retour d'Anderlecht en Europe lui fait plaisir : "C'est une belle première étape, même si à terme le but est de revenir sur la plus grande des scènes. Ceci dit, on ne va pas bouder notre plaisir. Je suis enthousiaste et l'équipe aussi", conclut Vincent Kompany.