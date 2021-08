Le FK Laçi vu d'Albanie : "Un club qui parvient à dénicher des joueurs au bon potentiel"

Qui est le KF Laçi, adversaire du RSC Anderlecht ce soir ? Nous avons demandé une brève présentation au supporter derrière la page Football Albanais, suiveur assidu de la Kategoria Superiore.

Nous vous avions présenté le KF Laçi en début de semaine, dans la mesure de nos moyens, mais avons décidé de contacter un spécialiste : la page Football Albanais, sur Twitter, a mis un peu en lumière cet adversaire méconnu, qui a créé la surprise en éliminant au tour précédent l'Universitatea Craiova. "Eliminer Podgorica n'était pas une surprise mais en réalité, ce n'était pas non plus surprenant d'éliminer Craiova vu la mauvaise passe traversée par le club roumain", relativise-t-on chez notre interlocuteur. Ce qui reste étonnant, c'est de voir Laç, petite ville de campagne, se hisser si souvent en Europe via des victoires en Coupe ou le top 4 national.

"C'est un peu étrange de voi Laçi à ce niveau avec leurs infrastructures modestes (le stade de Laç n'est pas homologué et le match se déroulera à Tirana, nda) et un retard dans le développement sur plusieurs aspects (notamment la communication)", concède Football Albanais. C'est dans le travail sportif que le KF fait la différence : "Ils parviennent à dénicher de bons joueurs, des joueurs au fort potentiel. C'est l'un des clubs qui comptait le plus de joueurs dans la sélection U21 albanaise", nous explique-t-on. "Mais même si c'est un club qui a sa popularité locale, il est moins populaire que ceux de Tirana et le Vllaznia Skhöder".

Un défi physique

La Kategoria Superior est un championnat méconnu, classé à une abyssale 41e place au coefficient UEFA - derrière des pays comme l'Arménie, la Macédoine du Nord, le Luxembourg ou encore le Liechtenstein. "C'est un championnat avant tout physique, avec de nombreux duels. Il y a des joueurs avec de la qualité technique mais l'état des pelouses ne leur permet pas vraiment d'exprimer leur plein potentiel", regrette notre interlocuteur. Le paradoxe est en effet grand entre un championnat local âpre et une sélection qui regorge de joueurs au profil technique.

Mentor Mazrekaj a inscrit deux buts sur corner direct la saison passée

L'un de ces artistes sera à suivre ce jeudi soir : Mentor Mazrekaj (32 ans), qui reste sur une saison à 6 buts et 5 assists. Bien que son âge lui soit préjudiciable en termes d’endurance, il a une bonne qualité de frappe, de passes. La saison dernière il a inscrit notamment 2 buts sur corner direct, sans que le ballon ne soit dévié", prévient Football Albanais. Le RSCA devra donc être attentif sur ces phases. "On retrouvera également Ignjatović, capitaine et défenseur central, Lushkja au milieu de terrain ou encore Sherri, à présent gardien en équipe d’Albanie".

KF Laçi - RSC Anderlecht, ce sera cependant, on le reconnait côté albanais, "David contre Goliath" : "Le niveau d'Anderlecht est largement supérieur à celui des adversaires rencontrés jusque là. Sauf énorme exploit, le RSCA devrait passer au tour suivant", conclut l'administrateur du compte Twitter Football Albanais, que nous remercions pour sa disponibilité.

