Liverpool : Divock Origi parmi les six joueurs placés sur la liste des transferts

Les Reds veulent dégraisser rapidement afin d'accélérer au niveau des arrivées.

Pour l'instant, Liverpool a seulement accueilli une seule recrue estivale, à savoir Ibrahima Konaté (22 ans, ex-RB Leipzig). Au niveau des départs, les Reds veulent dégraisser rapidement afin d'alléger la masse salariale d'une part et de permettre d'avancer concernant le recrutement. Après avoir récolté 36 millions d'euros grâce aux ventes d'Harry Wilson (Fulham), de Marko Grujic (FC Porto) et de Taiwo Awoniyi (Union Berlin), le club de la Mersey a placé six noms sur la liste des transferts, comme l'indique le Mirror.

Divock Origi (26 ans), héros de la campagne de Ligue des Champions victorieuse en 2019 en fait partie et son prix est fixé à 20 millions d'euros. Xherdan Shaqiri (29 ans) est aussi présent sur la liste et est estimé à près de 15 millions d'euros. Le portier allemand Loris Karius (28 ans), les défenseurs Ben Davies (25 ans) et Nathaniel Phillips (24 ans) ainsi que l'ailier Sheyi Ojo (24 ans) sont les quatre autres joueurs poussés vers la sortie.