Hein Vanhaezebrouck : "Il ne faut pas sous-estimer le niveau des autres pays"

Hein Vanhaezebrouck a vu comment le modeste RFS a marqué deux buts à l'extérieur à Ghelamco Arena. Maintenant que la règle des buts à l'extérieur a été abolie, les deux équipes sont sur un pied d'égalité pour le match retour.

La Gantoise aurait-elle dû simplement rouler sur cet adversaire ? "C'est un adversaire qui a éliminé le numéro 2 hongrois 5-0. Ne sous-estimez pas le niveau des autres pays", a lâché Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre. "C'est une équipe qui a un style de jeu spécifique. Très défensif. Ils ont des géants à l'arrière, donc faire des centres hauts n'était pas une option."

Cela rend déjà les choses un peu plus compliquées. "Ce n'est pas si facile de passer à travers. Si vous pouvez prendre l'avantage et qu'ils doivent sortir un peu plus, c'est une autre histoire. C'est pourquoi ce résultat n'est pas idéal. Si vous pouvez gagner ici avec une différence de buts, ils doivent se montrer un peu plus. Nous aurons un match similaire là-bas."

Pas de chance avec la balle sur le poteau

Vanhaezebrouck n'était pas non plus satisfait du déroulement de la première mi-temps. "J'avais demandé une réaction en deuxième mi-temps. Nous avons hésité à changer, mais nous avons continué avec le même onze. Nous n'avons pas marqué assez de buts. Nous avons eu des revers avec cette dernière balle sur le poteau, sinon nous aurions pu gagner."

Comment le T1 des Buffalos évalue-t-il maintenant ses chances de se qualifier ? "Heureusement, les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Nous devons maintenant décider que ce jeu là est en notre faveur. Nous pouvons le faire avec une victoire ou lors de la séance de tirs au but."