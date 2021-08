Peter Maes prend ses responsabilités : "Je me regarde dans le miroir"

Peter Maes a eu des mots élogieux envers l'Union, et a pris ses responsabilités.

"Je veux commencer par féliciter mon collègue Felice", entamait Peter Maes. "C'est évident qu'il a réussi à mettre en place une équipe très solide. On le savait. Une équipe très forte, avec beaucoup de course et qui était sur la foulée de sa montée".

Mais Maes, qui a entendu son équipe être copieusement huée par le public du Kiel, regarde d'abord vers lui-même. "Nous pensions être prêts, mais à aucun moment nous n'avons su faire la différence. Nous concédons trop facilement les buts, vis des fautes individuelles", regrette-t-il. "Il n'y avait aucune solution et dans un tel moment un coach doit prendre ses responsabilités. Je n'ai pas amené ma patte dans ce match".