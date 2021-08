Iniesta s'exprime sur le transfert de Messi : "Ca va faire mal ..."

Andrès Iniesta, l'un des légendaires compères de Lionel Messi à la "grande" époque du Barça, a commenté le départ de l'Argentin au PSG.

Andrès Iniesta, qui a lui aussi quitté son club de coeur à l'époque, de manière moins "glamour", pour le Vissel Kobe, a commenté le départ de Lionel Messi pour le PSG et n'a pas caché son émotion : "Ca va faire mal de le voir porter un maillot autre que celui du FC Barcelone", reconnaît Iniesta pour l'AFP. "C'est un joueur qui transcende une équipe, je n'ai jamais vu un joueur comme lui et je crois que je n'en verrai plus jamais".

Iniesta, cependant, reste optimiste concernant le Barça : "Il faudra un temps d'adaptation, mais j'espère que le Barça continuera d'être au sommet malgré l'absence de Léo. Le club a amené de nouveaux joueurs qui peuvent amener beaucoup".