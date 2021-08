Liverpool s'active pour Jérémy Doku

Liverpool ne lâche pas Jérémy Doku. D'après les informations de Pedro Almeida, les Reds souhaiteraient même ouvrir les négociations avec le Stade Rennais pour le transfert de l'international belge. Pour rappel, le club à la tunique rouge avait déjà manifesté son intérêt pour l'ancien Mauve avant sa signature en France.

Liverpool wants to open talks with the Stade Rennais by Jeremy #Doku, the French team does not want less than 45M€ for the Belgian player. 🇧🇪🔴 #LFC #transfers pic.twitter.com/x4a7z9j4bu