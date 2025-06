Anderlecht pourrait perdre l'un de ses chouchous... Un club de Pro League tente sa chance

Theo Leoni a vécu une saison frustrante à Anderlecht, freiné par un manque de confiance de ses coachs. À un an de la fin de son contrat, Westerlo aimerait le relancer...

L’histoire entre Theo Leoni et Anderlecht pourrait toucher à sa fin. Le milieu de terrain de 25 ans, pur produit de Neerpede, n’a pas réussi à s’imposer cette saison.

D’après les infos de Sacha Tavolieri, Westerlo aimerait lui tendre la main. Le club voit en lui une belle opportunité de mercato, un joueur à relancer dans un environnement plus calme. Pour Leoni, ce serait une porte de sortie.

Selon la même source, il ne serait pas très chaud à l’idée de déménager. Westerlo ne l’attire pas forcément et il espère encore convaincre à Anderlecht. Une bataille perdue d’avance ? Difficile à dire, mais les chances s’amenuisent.

Westerlo compte bien insister. Le projet sportif peut lui offrir un rôle plus central, du temps de jeu et de la stabilité. De quoi faire réfléchir, surtout après une saison marquée par la frustration et les bouts de matchs.

Leoni va devoir faire un choix. Continuer à espérer un vrai déclic à Anderlecht ou tenter un nouveau départ ailleurs...