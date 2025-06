OFFICIEL : L'Union Saint-Gilloise tient sa première recrue !

À chaque mercato, l’Union Saint-Gilloise aime sortir des sentiers battus. Le club bruxellois ne va jamais chercher là où on s’y attend et ce début d’été ne fait pas exception.

Il s’agit de Florucz Raul, attaquant autrichien de 24 ans, en provenance du NK Olimpija Ljubljana. Auteur de 15 buts et 11 passes décisives en 36 matchs de championnat, il a signé jusqu’en 2029 avec les champions de Belgique.

Dans sa vidéo de présentation, Raul revient sur son nom… qui n’en est pas un. À Ljubljana, les supporters avaient du mal à prononcer son nom complet. Pour simplifier, il a choisi "Raul", devenu depuis son nom de maillot.

Raul is his stage name. 💫 pic.twitter.com/jasUK4TAXD