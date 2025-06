OFFICIEL : Un joueur fait son retour au KV Malines pour renforcer le groupe

Redouane Halhal rejoint officiellement le noyau A du KV Malines après une saison en prêt. Recruté l'an dernier, le défenseur franco-marocain espère maintenant s'imposer en Pro League.

Ce n’est pas vraiment une nouvelle tête, mais c’est bel et bien un nouveau départ. Redouane Halhal, défenseur central franco-marocain de 22 ans, rejoint officiellement le noyau A du KV Malines. Recruté l’an dernier, il avait été directement prêté à Helmond Sport.

Formé à Montpellier, Halhal avait rejoint Malines en provenance de l’Atlético Madrid. Sans passer par la case Pro League, il avait filé aux Pays-Bas pour s’aguerrir. Une saison plus tard, il revient avec du rythme, de l’expérience… et un contrat jusqu’en 2026, plus une option d’un an.

Le club semble croire en lui et lui aussi croit fort au projet. "Je suis heureux de rejoindre un grand club avec une grande histoire. On m’a dit que les supporters et l’ambiance ici sont formidables", a-t-il confié lors de sa présentation officielle.

Halhal arrive dans une défense en reconstruction. Jeune, mais solide dans les duels, il pourrait vite se faire une place dans l’effectif.

Après une saison d’attente, Halhal a enfin l’occasion de s’exprimer sous les couleurs malinoises. Le club lui donne sa chance, à lui de la saisir.