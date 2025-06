Ce sera le chaos à la Pro League : l'Union Saint-Gilloise ira en justice, et elle ne sera peut-être pas seule

Les polémiques concernant les réformes dans le football professionnel belge viennent à peine de commencer. Le fait que Jong Genk puisse finalement participer à la Challenger Pro League malgré sa relégation est maintenant officiel, et ça ne plaît pas.

C'est surtout l'Union Saint-Gilloise qui en a assez et veut le faire entendre. Les champions de Belgique sont furieux de l'obligation d'avoir au moins quatre équipes U23 en Challenger Pro League, une règle qui a été officialisée cette semaine.

Pour l'Union, dont l'équipe U23 évolue en D1ACFF, c'est un coup dur : leurs ambitions sportives - revenir au football professionnel avec leurs U23 - se heurtent désormais frontalement à un système artificiel où les U23 des clubs du G5 semblent favorisés.

L'Union n'est pas seule

C'est précisément ce sentiment de concurrence déloyale qui pousse l'Union vers l'Autorité belge de la Concurrence (ABC). "Cette réglementation perturbe l'intégrité sportive et favorise un petit groupe de clubs", entend-on dans les couloirs. Et l'Union n'est pas seule : les Francs Borains et Lokeren-Temse envisagent également des actions en justice contre le prétendu "quota d'espoirs".

Ce qui rend la réglementation encore plus controversée, c'est l'avantage direct que Jong Genk en tire. Après une relégation sportive, le club a finalement été sauvé par la nouvelle réglementation. Un calendrier qui laisse penser que la réforme n'est pas arrivée par hasard.

Genk, qui était opposé à une D1A sans playoffs, a fini par accepter les changements structurels, soi-disant "dans l'intérêt du football belge", mais a bien sûr poussé pour que dans le même temps, son équipe U23 soit sauvée via la réforme. Un tour de passe-passe qui ne passe pas.

La Louvière, le Patro Eisden et Dender regardent la situation avec méfiance, car si la réglementation est annulée avant le début de la saison, non seulement la Challenger Pro League, mais aussi la D1 ACFF/VV se retrouveront dans la tourmente. Jong Genk a déjà fait savoir qu'il se retirerait de la première nationale sous réserve. S'ils ne sont soudainement pas autorisés à commencer en D1B, la division comptera... dix-sept équipes.

Le chaos est donc loin d'être terminé. La Pro League pensait créer de la stabilité en fixant les règles pour 2025-2026, mais a réussi l'inverse. En validant une décision synonyme d'inégalité sportive, elle a surtout créé du ressentiment, de la division et une forme d'incertitude juridique.