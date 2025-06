Énorme flop pour la FIFA : des images hallucinantes enflamment les réseaux sociaux

Pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde des Clubs, Chelsea a assuré l’essentiel face à Los Angeles Galaxy : une victoire 2-0. Pedro Neto a ouvert le score d’un joli tir avant qu’Enzo Fernandez ne double la mise en seconde période.

Mais au-delà du résultat, c’est l’ambiance qui a fait parler. Le stade Mercedes-Benz d’Atlanta sonnait creux, près de 50 000 sièges vides. Une image gênante pour la FIFA qui misait gros sur ce nouveau format. Le flop est brutal et bien visible.

Enzo Maresca, coach des Blues, n’a pas caché son malaise : "L’ambiance était un peu étrange ici." Et il n’est pas le seul à avoir senti ce froid. Le spectacle sur le terrain n’a pas suffi à masquer le vide en tribunes.

Chelsea v LAFC kicks off in 8 minutes and the stadium is pretty much empty….. pic.twitter.com/5lZinvTDYd