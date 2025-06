OFFICIEL : Westerlo réalise un joli coup avec un entraîneur très demandé

Issame Charai est le nouvel entraîneur de Westerlo. À 43 ans, l'ex-adjoint de Philippe Clément aux Rangers succède à Timmy Simons.

Timmy Simons, en poste depuis un an, quitte ses fonctions après une séparation à l’amiable avec la direction. Les deux parties n’étaient plus sur la même longueur d’onde et un nouveau visage était attendu pour relancer la dynamique du groupe.

Ce visage, c’est celui d’Issame Charai. À 43 ans, il devient officiellement le nouvel entraîneur principal de Westerlo. Un tournant dans sa carrière. C’est sa première vraie chance de s’imposer en tant que numéro un dans un club du championnat.

Klaar om nieuwe herinneringen te maken, welkom Issame Charaï! 🤝🏼



Charai arrive avec une expérience solide et un CV intéressant. Il a notamment mené les U23 du Maroc à la victoire en Coupe d’Afrique. Le club voit en lui un profil capable de bâtir un vrai projet sportif.

Charai devra composer avec un groupe jeune, ambitieux, mais en manque de repères ces derniers mois. Sa mission démarre immédiatement, avec la préparation estivale comme premier gros test.

Le club espère que ce changement de cap portera ses fruits rapidement. Charai sait qu’il est attendu, mais il débarque avec calme et détermination. À lui de prouver qu’il a les épaules pour relever le défi.